Kuusik: seda, kas prokuröril on tõendid või mitte, otsustab kohus

"Ma ei pea väga kohaseks eile (teisipäeval - toim.) prokuröri poolt mingisugust avalikkuse mõjutamise katset. Seda, kas neil on kindlad tõendid või mitte, oleks ikkagi lugupidav jätta kohtu otsustada. See on üks ajakirjanduslik tsirkus. See ei ole normaalne. Vaatame, kuidas asjad kohtus lähevad ja siis pärast anname hinnanguid," ütles Kuusik.

Eile kirjutas Eesti Ekspress, et Viru vanemprokurör Sirje Merilo saatis möödunud reedel Kuusiku perevägivalla juhtumi kohtusse. "Meil on tõendid olemas," kinnitas ta.

29. aprillil, kui Kuusik riigikogus ametivande andis, ilmus Eesti Ekspressi artikkel, milles toimetusele teadaolevad allikad väitsid, et värske minister on aastaid oma abikaasa suhtes vaimset ja füüsilist vägivalda kasutanud. Samal päeval alustas politsei Kuusiku väidetava vägivaldsuse uurimiseks kriminaalmenetlust. Päev hiljem astus Kuusik ametist tagasi.

Kuusik on lähisuhtevägivalla kahtlusi eitanud ning nimetanud seda meediarünnakuks.