Kuusik kriminaalmenetluse algatamise tõttu ametist taganeda ei plaani

Eesti Ekspressis ilmunud loo taustal alustasid politsei ja prokuratuur EKRE ridadesse kuuluva ja täna ametisse nimetatud väliskaubandus- ja IT-ministri Marti Kuusiku osas kriminaalmenetlust kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel.

Kuusik aga ütles Delfile, et tema tagasi astumiseks põhjust ei näe ja kinnitab, et kriminaalmenetluse käigus selgitatakse kindlasti välja tõde. "Mida te loodate, et ma teen?" küsib Kuusik vastuseks ajakirjaniku küsimusele, kas kriminaalmenetluse alustamine pani ta kaaluma ka teistsugust varianti, kui ministriprotfellist hoidmine. "Tagasi astumist." "Kahtlemata mitte. Tõde peab selguma, aga mitte sellisel moel, et mina manipulatiivsete sammude tagajärjel peaksin hakkama ise alluma sellisele šantaazile," ütleb Kuusik.

Ajakirjaniku sedastusele, et see on lühikese aja jooksul teine kord, kui Kuusiku "vägiteod" jõuavad avalikkuse ette, siis tõdeb ta, et see pole esimene kord, mil meedias rünnatakse tõsiste poliitiliste plaanidega inimest. "See on absoluutselt ebaratsionaalne sellisele väljapressimisele alluda. Las tõde selgub."

Minister kinnitas, et arutab juhtunut erakonnakaaslastega ja peab nendega aru, mida edasi teha.