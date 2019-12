Kuusalu vallavolikogu avaldas eelnõu, mille jõustumisel suukorvistataks opositsioon

Isamaa erakonda kuuluv Kirsman ei soovinud eelnõu tagamaid selgitada. "Lugege seletuskirja, head aega!" sõnas ta ning lõpetas kõne. Kirsman kandideeris 2017. aastal valimisliidus Ühine Kodu ning sai 24 häält. Kokku anti Kuusalu vallas toona 3159 häält.

Vallavolikogu eelnõus seisab, et põhimäärusest plaanitakse jätta välja paragrahv 15 lõike 9 punkt 7, mis sätestab, et volikogu liikmel on õigus esitada volikogu istungil arupärimisi. Lisaks soovitakse eemaldada paragrahv 28, mis selgitab, mida arupärimine tähendab ning kui kiiresti ning mis viisil peab sellele vastama.