Kuusalu vallavolikogu aseesimees keelas videoistungi ära ja kutsus kokku 19 inimest

Täna kell 4 toimub Kuusalu keskkooli aulas Värner Lootsmanni eestvedamisel vallavolikogu istung. Kolm volikogu liiget pöördusid meili teel vallavolikogu poole, et paluda võimalust osaleda istungil elektroonselt.

Üks neist kirjutas, et tema pereliige on haigestunud tugevasse köhasse ning seetõttu võivad liikme istungil osalemisel olla tõsised tagajärjed. Teine palus võimalust video teel osaleda selleks, et vältida nakkuse edasi kandmist Põhja regionaalse kriisistaabi liikmetele, sest vallavolikogu liige on alates tänasest seal valves.

“Kui te sunnite riskirühmadesse kuuluvaid inimesi füüsiliselt kohale tulema, siis see on juba inimeste põhiõiguste rikkumine,” kirjutas kolmas volikogu liige.

Lootsmann aga, kes samuti vanuse poolest riskirühma kuulub, vastas, et Kuusalu vallavolikogu istung toimub vastavalt 4. aprillil saadetud kutses näidatud kohale ja ajale. “Elektroonilise osalemise võimalust ei ole kutses näidatud, samuti ei näe seda ette Kuusalu Vallavolikogu 29.09.2005 määrus „Kuusalu valla põhimääruse kehtestamine“,” seisab Lootsmanni vastuses.

Delfi palus Lootsmannilt selgitust, miks otsustas aseesimees ühte ruumi kokku kutsuda 19 vallavolikogu liiget, kui range soovitus on püsida kodus ja keelatud on rohkem kui kahe inimese kogunemine.

“2+2 teema on üleval, mitte pole keelatud rohkem kui kahe inimese kogunemine,” vastas Lootsmann seepeale.

Küsimusele, kas Lootsmann kavatseb arvestada kolleegide pöördumisega koosolek elektroonselt läbi viia, vastas ta, et need, kes ei saa tulla, ei tule. “Mul ei ole rohkem mitte midagi teile öelda,” lõpetas Lootsmann kõne.

Vallavolikogu liikme Kristo Palu sõnul kavatsetakse tänasel istungil avaldada umbusaldust praegusele volikogu esimehele Margus Soomile. “Järgmiseks volikogu esimeheks võib saada Värner Lootsmann,” selgitas Palu tänase istungi tagamaid. Lootsmann on praegu ka Loksa linnapea. “See oleks harukordne juhus Eestis, kui keegi on ühe omavalitsuse täitevvõimu juht ning samal ajal naaberomavalitsuse seadusandliku võimu juht," märkis Palu.