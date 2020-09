Kuupäevad paigas: vaata, millal on järgmisel kolmel õppeaastal koolivaheajad

Koolivaheajad kinnitati kolmeks aastaks teistkordselt. Jätkub viie vaheaja süsteem, mis annab võimaluse jaotada õpilaste koormust ühtlasemalt 7-nädalasteks õppetsükliteks.

Siiski on kooli pidaja ja hoolekogu nõusolekul võimalik koolidel ka edaspidi kehtestada haridus- ja teadusministri määrusest erinevad koolivaheajad. Arvestada tuleb, et õppeaasta jooksul on vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg peab olema vähemalt 8 nädalat. Haridus- ja Teadusministeerium soovitab vaheaegu tavapärasest erineval ajal teha siiski pigem erandkorras ja põhjendatud juhtudel.

Vaheajad:

2021/2022

25.10 – 31.10.2021

23.12.2021 – 09.01.2022

28.02 – 06.03.2022

25.04 – 01.05.2022

14.06 – 31.08.2022

2022/2023

24.10 – 30.10.2022

22.12.2022 – 08.01.2023

27.02 – 05.03.2023

24.04 – 30.04.2023

14.06 – 31.08.2023

2023/2024

23.10 – 29.10.2023

21.12.2023 – 07.01.2024

26.02 – 03.03.2024

22.04 – 28.04.2024

13.06 – 31.08.2024