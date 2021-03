KUULA SAADET | Mida kasulikku saad õppejõult, kes oma igapäevatöös teeb samu asju, mida õpetab?

Jana Kukk, Kristjan Hirmo, Teet Torim Foto: Lauri Toomsalu

TalTechi podcast’i sarja teise hooaja 9. saates räägitakse praktilisest õppest Tallinna Tehnikaülikoolis. Räägivad praktikud – teenusedisainer ja õppejõud Jana Kukk ning digitaalse turunduse õppejõud ja ettevõttejuht Teet Torim, kes mõlemad on veendunud, et vähemasti nende valdkonnas on äsja trükikojast väljuv kätte võttes juba vana.