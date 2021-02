Eriala on alguse saanud juba 1993. aastal, kui loodi biomeditsiinitehnika eriala. Tänaseks on sellest saanud kaks erinevat suunda – biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika. Eestis on see ainuke õppekava, mis sellist haridust pakub. Mida see täpsemalt endast kujutab ja milliseid aineid erialal õpetatakse?

Seekord on stuudios doktorant ja õppejõud Ardo Allik, õppekava programmijuht Moonika Viigimäe ja professor Ivo Fridolin. Saadet juhib Kristjan Hirmo.

Kuula lähemalt Delfi Taskust