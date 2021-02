KUULA SAADET | Kust tuleb hinnatõus ja kuhu kaob raha?

Kust tuleb hinnatõus ja kuhu kaob raha? Kus peitub majanduses põhjus, kus tagajärg? Kelleks sa saad, kui sa õpid majandusanalüüsi, ja kellele selline eriala sobib?

Seekordses saates on külas Merike Kukk, kes on TalTechi majandusteaduskonna majandusanalüüsi programmijuht, lisaks töötab ta Eesti Pangas ökonomistina. Stuudios on veel majandusanalüüsi teise kursuse tudeng Annika Tiideberg.

Kuula lähemalt Delfi Taskust