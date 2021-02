KUULA | Mis on maakera sees ja kuidas sinna pääseb?

See peidab endas tegelikult kahte eriala – mäendus ja geoloogia. Tegemist on ühelt poolt loodusteadusliku, teiselt poolt väga praktilise insenerialaga, mis annavad kokkuvõttes oskuse maapõues targalt tegutseda. Mida see endast täpsemalt kujutab, kes tulevad erialale õppima ning millised on maapõueressursside erialal õppinud tudengite väljavaated tulevikus? Kõik see selgub TalTechi podcasti uues osas.

Seekordses podcastis „Kuula selgeks” on külas TalTechi loodusteaduskonna geoloogiainstituudi maapõueressursside programmijuht Rutt Hints ning esimese kursuse magistritudeng Tauri Põldema.

Kuula lähemalt Delfi Taskust