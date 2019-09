KUULA KÕNESID | Ligi pooled metsa eksinutest on purjus, nende aitamine nõuab kurja vaeva

Sel suvel kaotas seenelkäigul sihi üks mees. Ta väitis häirekeskusele, et roomas metsast ühe maanteeni, sest jalad on väga haiged. Politseinikud leidsid ta üles ja selgitasid välja, et roomata tuli suure alkoholijoobe tõttu.

Teine mees helistas samuti eksimise pärast häirekeskusesse, aga ei öelnud, kus ta on. Katkestas hoopis kõne ja politsei tagasihelistamise peale väitis, et pole politseid teavitanud. Õnneks oskas üks külaelanik politsei juhatada teeotsani, kust mees jõhvikal käib ja joobes mees juhatati politseinike poolt koju. Säärased juhtumid on vaid üksikud näited tänavusest paarikümnest loost.

“Napsi võtta ja loodust nautida korraga ei saa,” on politseikapten Ottomar Virk resoluutne. Et inimesed ka täitsa kainelt metsas eksivad, on paratamatus. Alkoholijoovet saab iga inimene aga ise kontrollida.

“Kained inimesed teevad politseiga koostööd ja kuulavad kenasti juhiseid. Purjus inimesed jauravad ja ei kuula, kuidas neid abistatakse,” rääkis Virk põhilistest probleemidest, mis purjus inimeste otsimisega tekivad. Mõni neist lõpetab kõne, teine kaotab mobiiltelefoni hoopiski samblasse. “Ühel sellisel puhul juhatas mobiil meid inimesest väga kaugele, kuna mehel oli telefon maha pudenenud,” selgitas Virk.