KUULA | Kas iga solvav kommentaar on laim? Kuidas võtta vastutusele laimajat?

Pahatahtliku ütlemise või kirjutamise tagajärjel saadav maine kahju või hingeline kannatus loetakse mittevaraliseks kahjuks, mille hüvitamine päädib enamjaolt eksijale kopsaka rahasumma väljamõistmisega. Aina enam inimesi kaebavad enda laimajad kohtusse, seega võib lahmiv kommentaar kirjutajale maksma minna tuhandeid eurosid. Ekslikult arvavad laimatavad, et kohtusse pöördumine on kallis lõbu. Osadel juhtudel võib kaebuse esitaja hoopis pääseda advokaaditasude maksmisest.

Advokaadid arutlevad podcastis LUUP, kui suur on tavaliselt mittevaralise kahju hüvitamise summa ja kas need on ka ajas muutunud. Enim tekitab kohtus vaidlusi meditsiinisfääris toimunud kahjude hindamisel just mittevaralise kahju hüvitamise pool. Advokaadid, kes on kohtulaua ees kaitsmas eri pooli, ei ole ühel meelel hüvitise suuruses.

Kuula uue podcast´i LUUP värsket esimest episoodi Delfi Taskust: