KUULA | Hanno Tomberg: Paljud peavad ennast täiendama, et konkurentsis püsida!

Koroonaviiruse tõttu on paljud inimesed sunnitud ümber õppima või omandama täiesti uue eriala. TalTech avab 11. jaanuarist kevadise vastuvõtu avatud ülikooli. Õppida saab inseneri-, IT-, loodusteaduste, majanduse ning merenduse valdkonna õppeaineid. Valikus on rohkem kui tuhat ainet.

„Just praegu on parim aeg teha kannapööre ja otsustada õppimise kasuks,“ ütles TalTechi avatud ülikooli juhataja Hanno Tomberg. „Paljud peavad end täiendama, et konkurentsis püsida: mõni peab tegema karjäärimuudatuse, sest senine tööandja on sattunud raskustesse, teine aga soovib end lihtsalt uuel erialal proovile panna,“ lisas ta. Ka mitmed ettevõtted peavad avatud õppe vormi parimaks viisiks oma töötajaid koolitada.

Avatud ülikooli juhataja sõnul saab tehnikaülikoolis end täiendada endale sobivas tempos ja valida kasvõi ainult ühe aine, mille loenguid kuulamas käia. Tomberg rõhutab, et paljud kasutavad avatud ülikooli ka hüppelauana TalTechi tasemeõppesse üleminekuks, võttes sinna kaasa omandatud ainepunktid. Kuidas seda teha? Mida õppida ja kuidas avatud ülikooli õppima asuda? Milline on süsteem ja kuidas see toimib?

