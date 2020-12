KÜSI ASJATUNDJALT | Vaktsiinisaade: millal saab Eestis esimene inimene koroonavaktsiini? Kui palju vaktsiin maksma hakkab?

Viimased nädalad on toonud kaasa tormilised vaktsiiniuudised ning lootuse pandeemia lõpust.

Esimesed vaktsiinidoosid peaksid eestlasteni jõudma juba uue aasta algusest, kuid jätkuvalt on vaktsiiniteemadel palju segast.

Kuidas vaktsiin ikkagi nii ruttu valmis sai? mRNA vaktsiine pole varem turule toodud, kuidas me saame olla kindlad nende ohutuses? Miks Pfizeri vaktsiin ei sobi rasedatele? Esimesed vaktsiinikatsed Suurbritannias annavad sõnumeid, et allergikutele vaktsiin ei sobi, kes ja kas peaksid vaktsiini vältima? Miks peab vaktsiine saama kaks doosi? Millised võivad olla vaktsiini kõrvaltoimed? Kas vaktsineerimine tähendab, et ma enam koroonasse ei nakatu või lihtsalt nakatun kergemalt?

Erisaates on külalisteks sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse, ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk ja perearst Marje Oona.

Otsesaadet on võimalik jälgida Delfi uudistelehel, aga ka Delfi ning Eesti Päevalehe Facebooki lehtedel. Saade läheb eetrisse kell 16.