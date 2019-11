Kurm: eluga pääsenud Estonia meeskonnaliikmete sõnul oli ramp suletud

Margus Kurm selgitas reede hommikul "Terevisioonis", millist selgust peaks tooma reisiparvlaev Estonia huku põhjuste uurimine, mida kohtu kaudu nõuavad hukkunute omaksed, kirjutab ERRi uudisteportaal.

"Nüansse õnnetuse ümber on väga palju ja uurida võiks lõputult, aga inimesi teeb rahutuks õnnetuse peamine põhjus ehk see, kas laeva kere on terve või ei ole," rääkis Kurm.

"Ametlik versioon on see, et lained lõhkusid visiiri lukustused, visiir kukkus eest ära, tõmbas rambi lahti ja rambi kaudu paiskus autotekile suur kogus vett, mis kõigepealt ajas laeva ümber ja seejärel kohe ka põhja, kõik see kestis umbes 35 minutit. Ametliku versiooni kohaselt on laevakere terve, mingit auku pole ja kogu selle protsessi käivitas visiiri kaudu laeva tunginud vesi," lisas ta.

Saatejuht Katrin Viirpalu küsimusele, kas osade tunnistajate ütlusi on eiratud, vastas Kurm, et see tõepoolest nii on.

"Ametliku versiooni kohaselt käivitas sündmuste ahela see, et visiir tuli ära, tõmbas rambi lahti, laeva nina jäi täielikult avatuks ja vesi tuli sealtkaudu sisse. Aga on olemas kolm laevalt pääsenud meeskonnaliiget, kes sündmuste algusajal olid masinakontrolli ruumis. Seal olid monitorid erinevatest laeva kohtadest. Nad nägid kaamerast, mis oli rambile suunatud, et ramp oli kinnises asendis. Selle külgedelt pressis küll vett sisse, aga põhimõtteliselt oli ramp ees," rääkis Kurm.