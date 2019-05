Kurikuulus motojõuk saabub Eestisse kevadpäevadele

Eesolev nädalavahetus toob Eesti teedele arvatavasti tuhandeid mootorrattaid, sest ühtaegu pannakse Pärnus algus Eesti motohooajale ning Tallinnas peetakse laupäeval rahvusvahelise motobande Bandidos MC Skandinaavia haru kokkutulek.

Samuti toob see teedele üksjagu politseinikke, kes mootorratturite kogunemisi jälgivad ja turvavad. Selleks on põhjust ilmselt omajagu, sest Bandidos MC senises ajaloos on küllalt kriminaalseid vahejuhtumeid, mis on kujundanud motojõugu kuulsust.