Kuressaare sünnitusosakond vajab inimeste abi uue vastsündinute elustamislaua ostuks

Täpsema info ning võimaluse annetada on võimalik leida siit.

Vastsündinu elustamislaud, nagu selle nimetus ütlebki, on enneaegselt sündinud väikelapse elustamise laud. Enneaegselt sündinud laps ei pruugi ilma kõrvalise arstiabita ja vajalike keskkonnatingimusteta ellu jääda. Giraffe Warmer (GE Healthcare, USA) elustamislaud on varustatud kõige vajalikuga, et väikelaps saaks peale enneaegset sündi päästetud: laual on integreeritud elustamismoodul, mida on arstidel väga lihtne ja mugav kasutada; laual on seadmed, mis tagavad lapsele vajaliku temperatuuri ja niiskuse, laual on integreeritud seadmed väikelapsele lisahapniku manustamiseks jne. Laud ise on ergonoomiline ja kõrgtehnoloogiline ning sobib kasutamiseks isegi intensiivraviosakonnas, kuhu igasugune laud ei sobi.

Kuigi laud on mõeldud elustamiseks, on ta Kuressaare haiglas kasutusel igapäevaselt. Iga beebi käib sellelt laualt läbi, sest laua temperatuuri- ja niiskuse hoidmise võimalus aitab beebil paremini maismaaeluga harjuda.