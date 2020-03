Kuressaare spordikeskuse juhataja: pärast Itaalia võrkpallurite mängu lasime riietusruumid igaks juhuks ära puhastada

Ent et nüüd suurele spordihoonele tagantjärele suuremõõtmelist puhastust tegema hakata - sellel pole Mäetalu sõnul mõtet. "Üldiselt on teada, et viirus muutub pindadel kuskil neljakümne kaheksa tunni jooksul ohutuks," selgitab ta ning lisab, et nad on hoonet ka juba enne puhastanud.

Tagantjärele tarkusesse, et kas oleks ikka itaallased pidanud kutsuma, Mäetalu ei lasku. "Võib-olla oli jah vale otsus, aga saarlaste hulgas oli ka neid, kes ise käisid Itaalias puhkamas. Ju see haigus oleks üht- või teistpidi ikka võinud siia jõuda," lausub ta.

Praeguse seisuga on kuni pühapäevani kõik üritused Saaremaa spordikoolis ära jäetud. Keeldu põhjendab Mäetalu sellega, et ka kõik huviringid ja sporditegevused liiguks koolidega ühes rütmis. "Muidu lapsed saavad lähevad trenni, saavad seal kokku ja siis pole ka koolide keelul mõtet," kommenteerib direktor.