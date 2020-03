Kuressaare NOM festivalil viibis koroonasse nakatunu. Korraldaja: kes käis festivalil ning end hästi ei tunne, peaks pöörduma arsti poole

Mõne tunni eest andis NOM festivali korraldaja Triin Sepp ürituse Facebooki lehel teada, et kes käis festivalil ning end hästi ei tunne, on avastanud koroona sümptomid, peaks pöörduma arsti poole.

"NOM Festivalil osales külaline, kelle Corona viiruse test oli positiivne. Hetkel tunneb ta end hästi ja on täiesti TERVE!!" andis Sepp avalikkusele teada.

Tagantjärele mõtleb ta, et võib-olla polnud see just päris õige sõnastus, sest nakatunu iseenesest terve ei ole, kuid tunneb end väga hästi. Niisiis muutis Sepp ka Facebooki postituse sõnastust ning kärpis välja suures kirjas sõna "terve" koos kahe hüüumärgiga ning soovituse inimestel süüa küüslauku, võtta pits kangemat ja liikuda värskes õhus.

"Otseses kontaktis temaga vaevalt et keegi oli," ütleb Sepp. "Mingit musitamist või kallistamist temaga igatahes ei olnud."

Praeguseks on ta sõnul kõikidega, kes üritusel viibisid, ka terviseameti poolt ühendust võetud ja ta on ka ise osalejatega suhelnud. Sepp ja ta pere tegid niisamuti koroonatestid, kuigi sümptomeid neil puuduvad, ning said tulemuseks, et viirust neil ei ole. Igaks juhuks on nad aga end ise koju kaheks nädalaks karantiini pannud.

"Ilusalongi panime ka kinni," ütleb Sepp. "Andsime klientidele teada, et selline asi on olnud ja hoiatasime ka neid." Sepa sõnul on ka Kuressaare tänavapildis näha, kuidas kohvikuid, lokaale ja muid asutusi pannakse järjest kinni.

"Ega me enam midagi muuta ei saa," nendib Sepp. "Kui oleksime festivali ajal teadnud, siis oleksime midagi muutnud. Ega see inimene, kes nakatunud on, ise ka ju ei teadnud," lisab ta.