Kuressaare haiglas tuvastati veel 21 patsiendil koroonaviirus

Kuressaare haigla teatas, et haigla ja selle hooldekodu hospitaliseeritud patsientide laustestimisest tuvastati praeguse seisuga täiendavalt 21 COVID-19 positiivset patsienti.

"Need on patsientidel tuvastatud positiivsed tulemused. Hooldekodu kordusproovide tulemusi ootame," täpsustas haigla, et positiivseid tulemusi võib tulla veelgi.

"Me oleme korduvalt näinud, et negatiivne proov muutub ajas positiivseks. Paraku on Kuressaares iga inimene potentsiaalne viirusekandja ning nakatumisoht on igal juhul suur," selgitas haigla.

Täna hommikuse info kohaselt on seega Eestis koroonaviirusse nakatunute arv tõusnud 1039ni. Saaremaa nakatanute arv on siis praeguseks tõusnud 415ni.

Kuressaare haiglas tuvastatud 21 nakatumist kajastub ka homme terviseameti poolt avaldatavas ööpäeva ülevaates.

Täna hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravil 134 patsienti, 20 inimest on juhitaval hingamisel, haiglatest on välja kirjutatud 59 inimest. COVID-19 viiruse tõttu on surnud 13 inimest.

