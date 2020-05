Kuressaare haiglas suleti üks koroonaviiruse osakond, paari nädala pärast loodetakse sulgeda järgmine

Kuressaare haigla kirjutas Facebookis, et laupäeval läksid COVID-4 osakonnast järelravile või koju viimased patsiendid ja algas põhjalik ruumide puhastus.

Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane ütles ERR-ile, et eesmärk on paari nädala jooksul sulgeda ka COVID-1 osakond.

Kuna kaitseväe välihaigla pandi kokku ja viidi minema ning COVID-3 osakonda koroonahaigeid ei pandudki, siis jääb koroonapatsientide ravi jaoks alles COVID-2 osakond, kuhu mahub 14 inimest.

Laane sõnul on praegu Kuressaare haiglas 16 koroonapatsienti, aga olukord läheb pidevalt paremaks. "Olukord on rahuldav, sees on peamiselt kaasuvate haigustega vanemad inimesed. Intensiivravi keegi koroonapatsientidest hetkel ei vaja," ütles Laane.

Laane sõnul on Kuressaare haigla patsientide keskmine vanus 80,6 aastat. Vanim patsient on 98-aastane ja noorim 55-aastane. Üheksa inimest on üle 80-aastased.