Kuressaare haiglas on koroonaviirus tuvastatud 81 töötajal

"Eelmisel nädalal oli neli meie enda töötajat haiglaravil," meenutas Laane ja lisas, et praegu on viirusega haiglas sees kaks oma töötajat, kelle seisund on hea.

Ravijuhi sõnul tuleb oma töötajate suhtes olla tähelepanelik ka siis, kui nad on kodus, sest "kui haiguse kulg on rasket tüüpi, peavad nad tulema haiglasse ja saama ravi".

Kergemate juhtumite osas on haigla seisukoht võrreldes varasemaga muutunud: enne pidi haigestunud töötaja olema kaks nädalat kodus karantiinis ja kui seejärel kaks ööpäeva sümptomeid polnud, võis naasta tööle, ent nakkuse levikut haiglas arvestades soovitakse nüüd näha ka negatiivset testi.

Edward Laane sõnul on juhtunud, et kahe nädala möödudes on testi tulemus ikka positiivne, mis tähendab, et haigla töötaja peab veel kaks nädalat kodus olema ja tegema seejärel uue testi.

