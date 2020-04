Kuressaare haiglas manustatakse Covid-19 patsientidele ka C-vitamiini

"Ma ei taha kasutada sõna "eksperimenteeritakse", see on täiesti vale väljend," rõhutab Laane. Kuressaare haigla patsiendid saavad tema sõnul vastavalt näidustusele nii C-vitamiini kui ka hüdroksüklorokviiniga. "See ei ole eksperimenteerimine," selgitab ta üle.

Ehkki malaariaraviks kasutatud hüdroksüklorokviini (plakveniil) kahju ja kasu suhe ei ole ametlikult teada, võib ravimiameti loal Covid-19 puhul haiglaravil olijate peal teatud tingimustel kasutada. Ja seda kasutataksegi kogu Eestis ja maailmas. C-vitamiini kohta puudub aga ravijuhises igasugune märge.

C-vitamiini efektiivsuse kohta on arutletud pikalt ja üle maailma. Alles kaks nädalat tagasi selgitas koroonakriisi meditsiinijuht Arkadi Popov Maalehe vahendusel, et kuna tõenduspõhised andmed selle kohta puuduvad, ei ole alust kõrgetes annustes C-vitamiini manustamist Covid-19 infektsiooni ravis soovitada.

Täna teatas Kuressaare haigla aga avalikult, et nemad kasutavad Covid-infektsiooni ravimisel muu hulgas ka C-vitamiini. Popov sellest teadlik ei olnud, aga ei teinud sellest ka probleemi. Kuid miks siis ei ole ravijuhises selle kohta ühtegi sõna?