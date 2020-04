Kuressaare haiglajuhi mõtisklus lähitulevikust: tuleb õppida elama koos nähtamatu kaaslasega. Hakkame elama!

Kõlli rõhub oma mõtiskluses, et praeguses olukorras on vaja kokku leppida, mis on mõistlikum - kas jääda kodu seinte vahele või kaitsta end ja kaaslasi piisknakkuse eest.

"Antud reeglistik on keeruline kavanduma ning veelgi raskem rakenduma, kuid siiski on siiski koduseinte kohatisest tülgastusest helgem perspektiiv," kirjutas Kõlli, et olukorraga tuleb ettevaatlikult harjuda.

Avaldame haiglajuhi Märt Kõlli mõtiskluse täismahus.

Meie organisatsioonil algas 6-s nädal nakkushaiglana epidemioloogilises eriolukorras. Selles äärmiselt dünaamilises situatsioonis ei ole olnud mahti igatseda töövälise elulaadi järgi nagu näiteks aprillis 2019. Aga see hetk tuleb.

Suutmata minna minevikku, liigub mõtisklus pigem tuleviku radadel ja tundub ulmefilmilikult hirmutav perspektiiv eriolukorras olla kuni vaktsiini saabumiseni – näiteks aastajagu päevi või naasta eraldusse oktoobris või siis märtsis 2021. Me keegi ei soovi – aga kui kuri kaaslane siiski naaseb, kuidas käituda, mida teha teisiti?

Kas juuksurisalongid, rõivapoed ja kohvikud jäävad igavesti suletuks ja treenime end praegu virtuaalmaailmas edasi elama? Kas publikuga spordivõistlused ja rock-kontserdid on ajalugu ning me ei saa lähiaastatel sõita vaatama Sagrada Familiat või Kolme Soome Seppa? Kas suudlused jäävadki aegadeks interneti avarustesse?

Arvestades majanduse lähiperspektiive on uus elulaad suunatud kordades vähemale kulutamisele ja sissetulekute drastiline vähenemine koosmõjus tarbimisvõimaluste puudumisega võib isegi saada kodusolija vaikiva nõusoleku. Ilmselt Prada kleiti sellises olukorras vaja ei lähe, ehk aga Gucci maski.

Kogu selles kummastavas (eba)reaalsuses ei tohi me kuidagi hakata sildistama oma inimesi tõbisteks ja puhasteks ning peame hoiduma vähimaistki ilmingutest, mis meenuvad ühest vanast raamatust, mil nimeks aastaarv 1984.

Parem süžee keerulistes oludes on õppida elama koos nähtamatu kaaslasega ja takistada igati Temaga füüsilist kooseksisteerimist. Selleks peaksime omavahel kokkuleppima, mis on mõistlikum – kas jääda seinte vahele või kaitsta end ja kaaslasi piisknakkuse eest – lihtsustatult hoida hingamisteed kaitstud ning käed puhtad.

Antud reeglistik on keeruline kavanduma ning veelgi raskem rakenduma, kuid on siiski koduseinte kohatisest tülgastusest helgem perspektiiv.

Lepime kokku, hoiame ennast ja lähedasi, oleme ühtsed, hakkame elama!





