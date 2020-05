Kuressaare haigla töötajad nõuavad ravijuhi Edward Laane lahkumist. "Tema poolt meediale antud faktid ei vasta tihti tegelikkusele."

Kokku on vallavanemale ja haigla nõukogule saadetud pöördumisele oma nime alla pannud 24 töötajat, nende seas ka mitu Saaremaal tuntud arsti.

Edward Laane ütles Delfile, et on pöördumisega tutvunud. "Mõned arstid on koroonakriisist väsinud, mõned arstid on koroonakriisist üldse eemal olnud. Seda pöördumist tuleb rahulikult uurida," sõnas Laane. Ta lisas, et vaatas pöördumises esitatud etteheited üle ning ei leidnud ühtegi, mis tõele vastaks. Kas Laane oleks saanud aga midagi teha, et niivõrd palju töötajaid ei oleks haigestunud koroonaviirusesse? "Nakatumist oleks saanud takistada siis, kui riiklik poliitika oleks teine olnud. Kuna alguses testiti vaid sümptomitega inimesi, polnud võimalik haiguse levikut takistada piisavalt kiiresti," sõnas Laane.

Pöördumine saadetakse edasi haigla nõukokku ning seal arutatakse Laane tuleviku üle Kuressaare haigla ravijuhina.

Mis pöördumises täpsemalt seisab, on hetkel ebaselge, paberit ei leia isegi Saaremaa valla dokumendiregistrist. Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles Delfile just nüüdsama, et säärane pöördumine tõepoolest tuli, aga ta pole jõudnud sellega täna tutvuda ega oska seetõttu ka selle sisu lähemalt kommenteerida.

Pöördumisest leiab aga fragmente näiteks ajalehes Saarte Hääl.

• Esiteks saavad organisatsiooni töötajad enamasti haigla tegevusest teada meedia vahendusel, mitte töökoosolekutel.

• Mis puudutab palju poleemikat tekitanud malaariaravimi Plaquenili kasutamist, siis on teada juhtumeid, kus dr Laane on jaganud seda ravimit patsientidele sõna otseses mõttes oma taskust.

• Jääb mulje, et dr Laane põhitöö seisneb ajakirjanikega suhtlemises. Ravijuht on loonud meedias kuvandi enda töövõitudest – samas kutsunud arstkonda ning teadlasi meedia vahendusel aususele.

• Oleme märganud, et tema poolt meediale antud faktid ei vasta tihti tegelikkusele.

