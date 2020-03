Kuressaare haigla ravijuht: tõenäoliselt avame homme kolmanda koroonaosakonna

Hetkel on Kuressaare haiglas hoole all 21 koroonahaiget, intensiivravis hingamisaparaadi taga üks. "Täna õhtuks on neid juba võib-olla kolmkümmend," ütleb Laane. Tema resoluutne hinnang on: "Viiruse levik Saaremaal on väga laialdane." Olukord on ta sõnul väga tõsine.

"Kui olukord läheb samas tempos edasi, siis on tõenäoline, et juba homme peame avama kolmanda koroonaosakonna," lausub ravijuht.

Üks koroonaosakond mahutab 12 inimest. Kui kõikidele voodikohtadele hingamisaparaati vaja poleks, siis mahuks ka kuni kuusteist.

Kokku on haiglas 147 voodikohta, kuid Laane ütleb, et seal on ka voodikohad sünnitustele, kirurgiaks jne. "Kõiki koroonaraviks anda ei saa," lausub Laane.

Küsimus pole ta sõnul niivõrd mitte voodikohtades, vaid ka personalis. Mida rohkem koroonale voodikohti kulub, seda rohkem on nende juurde vaja ka inimesi, kes haigetega töötaksid.

"Ilmselt küsime personali juurde," kommenteerib Laane. "Palju? See selgub päeva või kahega," lisab ta. Hetkel on haigla töötajatest koroonaga nakatunud ja kodus karantiinis 21 inimest.

Kui viirus peaks laialdaselt haigla töötajate seas levima hakkama, siis ei jää Laane sõnul üle muud, kui mandrilt reserv appi võtta. Seda on terviseamet ta sõnul neile ka lubanud.

Hea uudis on see, et Kuressaare haigla üleskutse peale kõikidele Eesti meditsiinitöötajatele Saaremaale appi tulla vastas üle kolmekümne inimese. Kuigi, need nimed tuleb Laane sõnul nüüd läbi uurida. Veel häid uudiseid? "Kõik töötavad olukorra parandamise nimel," ütleb Laane.

