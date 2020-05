Kuressaare haigla: pidime hakkama saama ja saimegi!

Avaldame haiglajuhtide tänase pöördumise täismahus:

Pidime saama hakkama- ja me saimegi! 🙌

Kuresaare Haigla pani täna ootele viimase koroonaosakonna. See tähendab, et COVID-2 osakonnas pole enam patsiente, küll aga on osakond valmisolekus, kui neid peaks jälle tulema.

Koroonaviiruse laastav laine käis üle, tegi natuke tuult ja tormi, kuid viimaks oli Kuressaare Haigla mees-ja naiskond see, kes COVID-19'le viimase löögi andis. 🦸‍♀️🦸‍♂️

Me saimegi hakkama, kõik, üheskoos. Loodame läbielatud kriisi mitte kunagi enam kogeda. Kuid nüüd teame, et kui seda peaks vaja olema - me oleme selleks valmis ja tuleme toime!

Kokku oli Kuressaare Haiglas (koos Kaitseväe välihaiglaga) ravil 131 koroonapatsienti, kokku 151 korral. Tõepoolest - tuli ette olukordi, kus mõned koroonahaiged vajasid haiglaravi mitmel korral.

Tänase seisuga pole Kuressare haiglas enam ravil ainsatki koroonapatsienti.

Koroonakriis tegi meie haigla tugevamaks ja liitis meid kogukonnaga. Piiritu tänu tervele haiglakollektiivile. Müts maha teie ees. Nagu ütles ka Eesti vabariigi president ja paljud enne teda - te olete tõepoolest kangelased.

Täname kõiki, kes meile appi tulid. Seda nii saartelt kui ka mandrilt. Samuti kõiki, kes on meile olnud toeks nii moraalselt, verbaalselt, emotsionaalselt kui ka finantsiliselt. Iga meepurgike, hea sõna ja annetatud euro on meie jaoks üüratu tähendusega. Saame omalt poolt kinnitada ja lubada, et teeme kõik endast oleneva, et pakkuda teile, armsad saarlased, Saaremaal võimalikku parimat arstiabi ning töötame ka edaspidi sihikindlalt selle nimel, et Kuressaare Haigla oleks kogukonnale heaks partneriks.

Olge hoitud. Aitäh teile. 🙂

Märt Kõlli ja Edward Laane

Kuressaare haigla juhatus

