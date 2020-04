Kuressaare haigla personalist on 67 nakatunud koroonaga

Haigla märkis, et see on mitme nädala peale kokku kogunenud arv ning osa nendest inimestest on juba ka terveks tunnistatud ning nende seas on ka neid, kes on tööle tagasi naasenud.

Haigla ravijuht Edward Laane ütles, et teab mitut paranenud ja tööle naasnud arsti, õdede ja põetajate kohta ta ei osanud öelda, kui palju paranenuid on.

Küll aga ütles Laane, et Saaremaal on kasvamas probleem hooldajatega, sest viirus on jõudnud ka hooldekodudesse ning need vajavad nakatunud hooldajatele asendajaid, otsides neid ka haigla personali seast.

Eile hakkas Kuressaare haigla juures tööle kaitseväe välihaigla, samuti on hakanud appi tulema mandrilt saabunud arstid. Laane nentis, et töölepingute sõlmimine alles käib, kui palju lisajõudu tuleb ja kas sellest piisab, ei osanud ta veel öelda.

Laane täpsustas, et haiglapersonalist on haigestunuid 61 ja terveid 387 inimest, lisaks 30 inimest kaitseväe välihaiglas. Haigla on mandrilt koos kaitseväe personaliga juurde saanud kokku 52 inimest. Nende seas on 12 arsti, õenduspersonali 24, parameedik-kiirabitehnikuid 6, hooldajaid 9 ja üks koristaja. Haigla otsib veel lisajõudu.

Saaremaal kokku 359 kinnitatud positiivset koroonaviiruse proovi.

