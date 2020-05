Kuressaare haigla patsientide nõukogu astus välja haigla ravijuhi Edward Laane kaitseks

Delfi avaldab patsientide nõukogu pöördumise Saaremaa vallavanemale, Saaremaa Vallavolikogule, Kuressaare Haigla Nõukogule, Kuressaare Haiglale, Terviseametile, Eesti Haigekassale ja meediaväljaannetele täies mahus.

SA Kuressaare Haigla Patsientide Nõukogu pöördumine

Oleme tõsises mures Kuressaare haigla ravijuhi dr Edward Laane poole suunatud süüdistuskirja pärast, soovime teda toetada ja kirjeldame alltoodult oma vaatenurka.

Viimased kuud on olnud väga keerulised ja rasked kõikidele eestlastele, eriti saarlastele, kelle side mandriga lõigati ära. Raskes olukorras oli just kohaliku haigla juhtkond see, kes julges võtta vastutuse oma inimeste tervise eest! Dr Edward Laane ja haigla sotsiaalmeedia kanalites jagatud operatiivne info ning praktilised õpetused olid väga vajalikud, mis sisendasid turvatunnet. See oli tagasiside meie inimestelt, keda esindame.

Suur tänu kogu Kuressaare Haigla meeskonnale ja mandrilt appi tulnud abilistele.

Dr Edward Laane on töötanud Kuressaare Haigla ravijuhina kaks aastat ja toonud selle aja jooksul siia palju uusi suundi patsiendikeskse arstiabi suunal. Oluline osa sellest on tema initsiatiivil haiglasse vastuvõtte tegema palutud erialaarstid, kelle vastuvõttudele pidid saarlased varasemalt mandrile sõitma. Näiteks meditsiinigeneetik dr Kairit Joost, gastroenteroloog Triin Remmel, kopsuarst Erve Sõõru, hematoloog-veritsushaiguste spetsialist Ines Vaide, kurgu-nina-kõrvaarstid dr Oliver Vaide ja vastuvõtte jätkab dr Erik Luht. Toimunud on Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloogide dr Kristiina Ojamaa, dr Tiina Tuule ja dr Kerli Kuuse vastuvõtud. Koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga on laiendatud regulaarsed reumatoloogide vastuvõtud (dr Kati Otsa, dr Karin Laas, dr Sandra Meisalu, dr Tiina Veldi, dr Margus Pail).

Ühe olulise sammuna ning koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Eesti Õdede Liiduga avati Kuressaare haigla ruumides 2019. aastal rakenduskõrghariduse õe õppekava õpe. Üliõpilased olid haiglale suureks abiks kriisi ajal.

Keemiaravi Kuressaarde toomisega hakkas dr Laane koostöös Saaremaa Vähiühinguga tegelema juba 2018. aastal ning hakkasid toimuma regulaarsed onkoloogide vastuvõtud ning kohapeal keemiaravi pakkumise ettevalmistused. Dr Laane on alati leidnud aega ühingu juhtidega kohtumiseks ja keeruliste üksikjuhtumite puhul lahenduse leidmisel.