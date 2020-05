Kuressaare haigla nõukogu hakkab haigla sisekriisi lahendama

24 Kuressaare haigla töötajat saatis eile Saaremaa vallavalitsusele ja haigla nõukogule pöördumise, milles heidavad haigla juhatuse liikmele ja ravijuhile Edward Laanele ette puudulikku juhtimist.

Kuressaare haigla nõukogu esimees Kalle Laanet ütles, et enne hinnangute andmist peab nõukogu esmalt omakeskis maha istuma ja teemat arutama. “Kutsusin nõukogu koosoleku kokku järgmiseks nejapäevaks,” ütles Laanet. “Arutame ja suhtleme mõlema osapoolega ning eks siis vaatame, millisele seisukohale jõuame.”

Laanet ei soovinud praegu kommenteerida ühtegi haigla töötajate poolt välja toodud süüdistuse punkti Laane suunas. “Ma ei saa praegu öelda ei üht ega teist. Seal on välja toodud konkreetsed asjad ja need tuleb järjest läbi võtta,” ütles Laanet.

Kui õige on siiski veel kestva kriisi ajal Laaneti hinnangul aga haiglajuhi vastu mässama hakata? Kas ei tuleks oodata rahulikumat hetke ning asjad siis läbi arutada? Laanet jäi praegu siingi napisõnaliseks, kuid möönis, et esmalt tuleks tõesti kriis lahendada ja siis vaadata, "kuidas asju korrektselt teha”.

Isiklik mulje Edward Laanest on Laanetile aga positiivne. “Isiklikult olen üsnagi seda meelt, et Laane on väga tugev spetsialist, väga tugev hematoloog. Ta näeb kogu tervishoidu ja arstiabi tunduvalt laiemalt. Kindlasti on just Laanel suur roll, et Kuressaare haigla on muutunud avatud organisatsiooniks,” kinnitas Laanet.

Just neil minutitel kogunes ka Saaremaa valla kriisistaap koosolekule. Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles enne koosoleku algust, et haigla kuulub küll kohalikule omavalitsusele, kuid omavalitsus on nimetanud nõukogu, kes suhtleb otseselt haigla juhatusega.

Kallas viitas, et kriisi ajal on ta oluliselt tihedamalt suhelnud ka ise haigla juhatusega, nimetatud kirja osas kohtus ta eile juba ka mõne nõukogu liikmega, kuid üle nõukogu ta ei astu. “Ma ei soovi anda praegu hinnanguid ka vallavalitsuse poolt, sest ma ei ole teemaga veel nii hästi kursis. Mõne nõukogu liikmega kohtun täna kriisistaabi koosolekul ja mõnega veel peale lõunat. Ootan nende hinnanguid, mis seis on,” ütles Kallas.