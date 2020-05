Kuressaare Haigla nõukogu esimees Kalle Laanet: kas Edward Laane on kangelane või mitte? Jube keeruline on kõrvalt hinnata

Nii otsest küsimust me neilt ausalt öeldes ei küsinud, et miks te varem... Seal oli juttu sellest, et kas oli vaja minna avalikkuse ette. Pigem oleks võinud need [probleemid] lahendada hoopistükis teisel tasandil. Eelkõige nõukogus. Nad ütlesid, et neil ei olnud eesmärk avalikkuse ette minna ja nad ei teadnud seda, et valla üldmeilile saadetud kiri läheb avalikkuse ette.



Avalikkuse ees on Laane üldse palju kriitikat viimasel ajal saanud. Eile õhtul olid Pealtnägijas PERH-i kolleegid, kes teda seal kritiseerisid.



Seda saab tõlgendada mitmeti. Need, kes ei ole meditsiinivaldkonnas, ütlevad, et ta [Laane] on ikkagi kangelane mingis mõttes. Need, kes on meditsiinivaldkonnas, ütlevad, et ta on üht või teist valesti teinud. Jube keeruline on kõrvalt hinnata.



Kas nüüd on tal teravam tähelepanu peal või mis edasi saab?



Nagu ütlesin – eelkõige on juhatusele ülesanne antud, et nad peavad kollektiiviga läbi rääkima, koostama hea tahte kokkuleppe, mis sisaldab hea tava käitumistes. Siis esitama selle nõukogule.



Teisigi probleeme on olnud. Audit Kuressaare haigla raviprotseduuridele või kriitika ebakonventsionaalsete ravimeetodite pihta. Kas nõukogu võttis nende osas ka arutluse üles?



Nõukogu ei aruta selliseid asju. Nõukogus ei ole spetsialistid koos. Meil on selliseid asju ülikeeruline hinnata, sest nõukogu on ikkagi poliitiline puhtalt. Seitse liiget on seal erakondade esindajatest. Jah, küll on meil kaks arstiharidusega inimest nõukogus, aga see ei tähenda seda, et nõukogu saab arutada ravi, medikamente või muud, selliseid asju me ei aruta.