Kuressaare haigla kutsub endale tervishoiutöötajaid appi

"Lugupeetud Eestimaa meedikud," pöördub Kuressaare haigla oma Facebooki lehel tervishoiutöötajate poole. Haigla kirjutab, et Saaremaal on üle 100 kinnitatud koroonaviiruse juhtumi ning kui palju nakatunuid tegelikult on, pole kellelegi teada.

"Saarlased on kanged, pole kahtlust, ning meie eesliin töötab nii, kuis jaksab," kirjutatakse. Haigla tõdeb, et hetkel on olukord küll rahulik, kuid pole teada, mis saab edasi. "Tahame kindlustada oma eesliini töötajatele EMO-s ja kiirabis abikäsi, et kindlustada meie kogukonnale parim võimalik abi."

Kuressaare haigla on saatnud abipalvena üleskutse arstiõppe tudengitele, kes on Saaremaal olnud praktikal või arstiabina tööl. "Loodame, et kellelgi õnnestub hoolimata niigi keerulisest olukorrast terves riigis meie palvele reageerida," kirjutatakse haigla Facebookis ja lisatakse, et üleskutse kehtib kõikidele meedikutele.

Haigla tänab eraldi kahte neile mandrilt appi tulnud arsti, dr. Ashwath (Ash) Venkatasubramanianit ja dr. Ekke Nääbi ning loodab, et abikäsi tuleb veelgi.

