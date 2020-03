Kuressaare haigla informeerib, et koroona või mitte, aga saarlasi Tallinnas PERH-i vastu ei võeta

Kuressaare haigla kirjutab sotsiaalmeedias, et OÜ Siinorite transportteenuse juhatuse liige Angela Siinor ütles neile, et eile startisid nad bussitäie saarlastega mandrile, et toimetada inimesed vajalikele protseduuridele ja arsti vastuvõtule mandrile Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Sealt saadeti nad aga kogu kambaga tagasi - PERH saarlasi vastu ei võta, olgugi, et mitte kellelgi ei esine viiruse tunnuseid.

Haigla vahendab Angela Siinori sõnu, kes on läbi helistanud inimesed, kellel ta teab olevad mandrile arsti juurde asja, aga olukord on trööstitu. Praeguseks hetkeks on kümnetel inimestel ajad tühistatud. Kõik need on inimesed, kes pidanuks suunduma statsionaarsele ravile, kuid Saaremaalt neid koroonaviiruse hirmus vastu ei võeta. Aeg tühistatakse ainult selle pärast, et tegemist on saarlasega, olgugi, et inimene on aega oodanud mitu kuud. Saaremaal on ootel mitukümmend vähihaiget inimest, kes ei saa vajalikku keemiaravi.

Hetkel võtavad siiski saarlasi vastu veel Magdaleena Haigla, Lääne-Tallinn Keskhaigla ja Ida-Tallinna Keskhaigla.

"Seega taaskord - kellel on PERHI asja, olge kannatlikud, püüame operatiivselt infot jagada!" annab Kuressaare haigla teada.

Eile kommenteeris Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu Delfile, et kui Terviseamet muudab oma korraldust, siis astub regionaalhaigla järgmiseid samme, nagu näiteks plaanise ravi edasilükkamine (ambulatoorsed vastuvõtud; plaanilised operatsioonid). “Seekaudu saame ka oma personalivõimekust ning ravivoodite võimekust tõsta seoses COVID-19ga,” ütles ta.