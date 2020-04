Kuressaare haigla COVID-19 patsiente hakatakse teistesse haiglatesse üle viima

„Kuressaares haiglas alustab täna tööd konsiilium hädaolukorra meditsiinijuhi asetäitja kolonelleitnant dr Ahti Varblase juhtimisel koostöös Kuressaare haigla ja Eesti Kaitseväe välihaigla personaliga," teatas hädaolukorra meditsiinijuht dr Arkadi Popov.

"Konsiilium annab esmase hinnangu patsientide vajadusele saada jätkuravi kõrgema etapi haiglates. Plaan leevendada Kuressaare haigla ülekoormust on sündinud koostöös Põhja meditsiinistaabi juhi dr Peep Talvinguga,“ ütles Popov.

„Anname Kuressaare haiglapere pingelise ajal pisut leevendust, samuti on nii võimalik vähenenud koormuse tingimustes haigla põhjalik puhastamine. See on vajalik, et taastada valmidus tavapäraseks plaaniliseks ja erakorraliseks raviks, mille järgi on saarel jätkuvalt vajadus,“ ütles Põhja meditsiinistaabi juht dr Talving.

„Olukord Eestis näitab teatud stabiliseerumise trendi, mis võimaldab Kuressaare Haigla ülekoormust erinevate haiglate vahel jagada,“ ütles hädaolukorra meditsiinijuht dr Arkadi Popov. Hädaolukorra meditsiinijuhtide korraldusel leevendatakse survet Kuressaare haiglale, et aidata toime tulla haiglasisese infektsiooni levikuga ning võimaldada viiruse epitsentris tervishoiutöötajate naasmine tavapärase koormuse juurde.

Põhja kiirabistaabi brigaadid viivad patsiendid lähtuvalt nende tervislikust seisundist üle kas Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse, Pärnu Haiglasse, Lääne-Tallinna Keskhaiglasse või Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

