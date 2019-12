Kurdid ei saa ERRilt selgeid vastuseid, miks presidendi aastalõputervitust viipekeelde ei tõlgita

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht rääkis, et kõik olulised sündmused Eestis peavad olema kättesaadavad ka puuetega inimestele. “Kui räägime vabariigi presidendi või teiste kõrgete riigiametnike kõnedest või pöördumistest, mida kantakse üle ka rahvusringhäälingus, siis peaks olema elementaare, et neile tagatakse otseülekandes ka eesti viipekeele tõlge ning subtiitrid. Vähemate võimalustega inimeste kaasamine ühiskonda on riigi kohustus,” ütles Habicht.

Ta kiitis, et mõnel korral on kõne juba viipekeelde tõlgitud, kuid näiteks 24. veebruari kontsertetendusest ei saa kõik puudega inimesed osa. “Nägemis- ja kuulmispuudega inimesed saaks kontserti jälgida, kui teleülekandel oleks kirjeldustõlge ja viipekeeletõlge. Selle ettepaneku oleme korraldajatele ka edastanud, kuid kindlust, et see teostuseni jõuab, hetkel veel ei ole,” sõnas Habicht.

Emotsionaalne ühtekuuluvustunne



Jaanson tõdes, et kuivõrd vabariigi kantselei ja ERR jäid presidendi aastavahetuskõne viipekeelseks tegemise küsimuses jätkuvalt jäigale seisukohale, siis tuli ka eelnõu märgilisena kiiresti sisse anda. Jaanson sõnas, et mitmed riigikogu koalitsiooniliikmed on eelnõu suhtes juba toetust üles näidanud. “Presidendi aastavahetuse tervitus on oluline emotsionaalselt, ühtekuuluvustunde seisukohast ja seetõttu on väga oluline sellest võimalikult vahetult uusaastaööl osa saada.”

“Ma ei pea jätkuvalt moraalselt õigeks, et vabariigi presidendi kantselei ja ERR laskuvad läbirääkimistesse endast mõjujõult tunduvalt nõrgema vabaühendusega ja sunnivad neid leppima sellega, mida saavad. Tegelikult pidanuksid nad nende eest seisma ja juba ammu tegema kõik endist sõltuva, et teema lõplikult laualt maas oleks ja kõrgemate riigijuhtide kogu ühiskonna poole tehtavad pöördumised ning tervitused edastaks automaatselt ka subtiitritega ja viipekeeles,” rääkis Jaanson. Siiski tunnustas ta ka ERRi seni tehtud töö eest. “Presidendi aastapäeva ja iseseisvuse taastamise tähtpäevade kõned tõlgitakse ja kantakse üle subtiitritega ja viipekeeles,” põhjendas ta.

EKL leidis samuti, et ERR on samas ka kurtide jaoks vaeva näinud. Juba kümme aastat saavad kurdid vaadata ETV2 kanalilt viipekeelseid uudiseid. “Teised meediakanalid võiksid sellest eeskuju võtta ja laiendada inforuumi kättesaadavust vaegkuuljatele ja kurtidele inimestele,” ütles Papp.