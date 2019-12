Kurb statistika: pühade ajal mitmekordistub perevägivalla juhtumite arv

Keskmiselt saab politsei päevas 30 perevägivalla väljakutset, kuid pühade ajal see mitmekordistub: näiteks möödunud aasta 25. detsembril oli väljakutseid 50 ja tänavusel 1. jaanuaril 117.

„Politsei võtab tõsiselt iga viidet perevägivallale ja teeb kõik endast oleneva, et vägivallatseja perekonna juurest eemale viia, et tagada kannatanu ohutus,“ rääkis Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt. Riigiprokurör Karin Talviste sõnul aitab vägivallatseja eemaldamine luua kannatanule vajalikku turvatunnet. „Samuti suurendab see kindlasti tema valmisolekut võtta vastu abi,“ ütles Talviste.

Ligi kolmandikul juhtudest näevad vägivalda pealt või on kannatanuks lapsed. „Peres, kus üks vanem on vägivallatseja ja teine ohver, on lapse olukord kaitsetu,“ ütles sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna põhja piirkonna juht Kaja Rattas. „Vägivalla pealtnägemine kahjustab last rängalt. Seda arvestades on kõrvalseisjate märkamine ja reageerimine määrava tähtsusega,“ lisas Rattas.

Ohvriabi kriisitelefoni juht Mari Tikerpuu julgustab kõiki kannatanuid ja lähedasi helistama kriisitelefonile, et pidada nõu ja mõista võimalikke ohte vägivaldses paarisuhtes. „Professionaalne tugi on kannatanutele ööpäevaringselt tagatud. Perevägivald on tavaliselt korduv ja järjest süvenev kuritegu, millest on võimalik välja tulla,“ sõnas Tikerpuu.

Abi saamiseks võib pöörduda ka otse oma piirkonna ohvriabitöötaja poole. Ohvriabitöötajad asuvad enamasti politseiga samas majas ning pakuvad kannatanule emotsionaalset tuge ja jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta. Ohvriabisse saab pöörduda anonüümselt.