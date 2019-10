Kuperjanovi jalaväepataljonis alustas ajateenistust kolm neidu ning ligi 350 noormeest

„Ma tahan julgustada värskeid kuperjanovlasi – teid õpetavad ja toetavad pühendunud ning kogenud instruktorid. Lisaks võtavad teid vastu Taara linnaku head olmetingimused ja sportimisvõimalused, mis on ajateenistuseks parim keskkond,“ ütles Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem major Indrek Sarap. „Ajateenistuse peamine ülesanne on õpetada oma riiki kaitsma, kuid selle jooksul omandatavatest elulistest oskustest ja kogemustest on kasu palju laiemalt.“

Esmalt läbivad värsked ajateenijad seitsme nädala pikkuse sõduri baaskursuse (SBK), et õppida selgeks igale sõdurile vajalikud baasoskused: laskmine, orienteerumine, esmaabi, maskeerumine ja muu. Baaskursuse järel suunatakse sõdurid edasi erialakursustele, et omandada süvendatud teadmised neile määratud sõjalisel ametikohal tegutsemiseks.

Ajateenistuse viimane osa on allüksusekursus, mille käigus harjutavad kõik väljaõppes olevad ajateenijad tegutsemist ühtse üksusena juba siia juuli kuus saabunud eelkutse ajateenijatega.

2. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv Kuperjanovi jalaväepataljon on üks kaitseväe suurimaid väljaõppeüksuseid. Pataljonis saavad väljaõppe nii jalaväe-, miinipilduja- kui erinevatel lahingutoetuserialadel teenivad sõdurid.