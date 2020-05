Kuperjanovi jalaväepataljoni kevadõppusel õnnetuse põhjustanud kaitseväelane jätkab tööd endisel ametikohal

14. aprillil said Kuperjanovi jalaväepataljoni õppusel Kevadäike viga kaks ajateenijat. Kaks kaitseväelast seisid teel ja veokijuht sõitis neist nii lähedalt mööda, et üks sõdur jäi relva kabaga veoki külge kinni ning kukkus veoki alla, teine sai sõidukilt löögi. Üks ajateenija Võru haiglasse, teine Tartu ülikooli kliinikumi. Toona edastas õnnetust tunnistanud inimene, et tegevväelane olevat tahtnud noorte ajateenijate ees sõiduoskustega kelkida. Õnnetuse põhjustanud kaitseväelane ei soovinud juhtunut Delfile kommenteerida.

Õnnetuses kannatada saanud ajateenijate ravi on kulgenud plaanipäraselt: üks sõdur on tänaseks reservi arvatud, teise ravi jätkub Tallinnas kaitseväe tervisekeskuses, edastas 2. jalaväebrigaadi teabeohvitser Sander Mändoja.

"Mõlemal vigastada saanud ajateenijal on võimalik vigastuste ravimiseks saada kaitseväe kaudu taastusraviteenuseid ka pärast reservi arvamist. Õnnetuse asjaolude selgitamiseks viis sõjaväepolitsei läbi juurdluse, mille käigus tuvastati, et õnnetuse peamiseks põhjuseks oli seisvast autost möödudes külgvahe ebatäpne hindamine," kirjeldas Mändoja. Veoauto roolis olnud kaitseväelasele on üksuse siseselt määramisel distsiplinaarkaristus, ta on vabandanud nii ajateenijate kui nende perekonnaliikmete ees ning avaldanud juhtunu osas kahetsust. Teenistust jätkab ta endisel ametikohal.