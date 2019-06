Kunstivaldkond toetab teadlaste korraldatud hoiatusstreiki

Streigiga seoses tehti järgmine pöördumine:

"Leiame, et äsjasõlmitud teadusleppe mittetäitmine seab ohtu Eesti arengu ning halvendab oluliselt nii Eesti teaduse kui kultuuri väljavaateid maailmas. Me ei saa nõustuda olukorraga, kus eesti tipp-poliitikud allkirjastavad küll kokkuleppe, kuid ei astu tegelikke samme selle täitmiseks. Arvestades teadusleppe sõlmimise ja riigieelarve strateegia vastuvõtmise ajalist lähedust tekib küsimus, kas kokkuleppele andsid tänased riigijuhid allkirjad teadmisega, et seda ei täideta, või ei omanud allkirja andnud riigijuhid tõepoolest Eesti riigi rahalisest võimekusest ülevaadet. Mõlemal juhul on põhjust mures olla.

Me oleme harjunud rääkima Eesti koolihariduse kõrgest tasemest, rõõmustanud, kui Eesti ülikoolid jõuavad rahvusvaheliste tippude hulka, oleme harjunud mõtlema, et kui me ei saa suureks rahvaarvult, saame suureks vaimult. Investeeringud teadusesse ja kultuuri on investeeringud Eesti ühiskonna tulevikku. Ilma tugeva reaal- ja humanitaarteaduseta kärbub ka Eesti akadeemiline haridus ning kannatab majandus. Oleme jõudmas tarka tulevikku, nutiajastusse — just teadmised ja kultuur on tulevikus majanduse mootorid. Kui Eesti neisse ei investeeri, taandume vaimseks ja majanduslikuks ääremaaks. Seetõttu soovimegi avaldada oma toetust streikijatele."

Alla kirjutanud: Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Tallinna Kunstihoone, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum, Tartu Kunstnike Liit, Tartu Kunstimuuseum, Tartu Kunstimaja, Eesti Kunstimuuseum, Kunstiteaduslikke Uurimusi, Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseum, Temnikova & Kasela galerii, Eesti Kunstiakadeemia.