Kuninganna Elizabeth II sünnipäeva puhuks annetasid eestlased konserve ja müslit

Üleskutse tulemusel koguti üle poole tonni toitu.

Briti suursaadik Theresa Bubbeari sõnul on tal hea meel, et saatkond saab toetada Toidupanka ning seeläbi anda oma panus vajaduses elavate inimeste abistamisse.

"Jagame Toidupangaga samu väärtusi ning aitame kaasa kahe riigi vahelisele teadmiste ja kogemuste vahetusele toidu raiskamise vähendamise ja toidu päästmise osas. Meie vastuvõtul sai aga Toidupank lisaks toiduannetustele ka hea võimaluse leida uusi kontakte ettevõtjatega meie külaliste seas, et kasvatada "headuseringi" võrgustikku," rääkis Theresa Bubbear.

Toidupanga looja Piet Boerefijn tänas saatkonda toetuse, usalduse ja tulemusliku koostöö eest. Statistikaameti info järgi elab praegu Eestis suhtelises vaesuses ligi 300 000 inimest, kes peavad hakkama saama kuus vähem kui 523 euroga.

Kuigi Toidupank on täna esindatud üle Eesti juba 14 punktiga, on vajadus taristu arendamise järele suur. Toidupank on oma olemuselt klassikaline toidulogistika taristu, kus on vajadust sisuliselt kõige järele.

Eesmärgiks pole ainult suurte partnerite kaasamine, vaid pigem just kogukondlikult jõudumööda panustamise julgustamine, mis aitab saavutada suuremad eesmärgid. "Meil on palju häid näiteid ja võimalusi kõikidele valdkondadele - kõik saavad kaasa aidata, kui vaid soovi on. Eilsel Kuninganna sünnipäeva vastuvõtul "headuseringi" poolt kogutud väärtuslikud kontaktid avardavad taas Toidupanga edasiarendamise võimalusi," ütles Boerefijn.

Toidupank on tegutsenud üheksa aastat ning sai loodud majanduskriisi ajal, kui töökohtade ootamatute koondamiste tõttu kasvas kiiresti toiduabivajajate arv.