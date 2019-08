Kuninganna Elizabeth II: meie poliitikud ei oska valitseda

Monarh jagas meediaga mõtteid pärast seda, kui parlamendiliikmed paistsid kuningannat Brexiti kriisi kiskuvat. Kuninganna kritiseeris poliitikuid eraüritusel 2016. aastal vahetult pärast David Cameroni tagasiastumist. Üks allikas väidab, et kuninganna ärritus on vaid sisepoliitika suhtes kasvanud.

“Ma arvan, et kuninganna on tõesti nördinud. Olen kuulnud teda rääkimas, kuidas ta on pettunud praegustes poliitikutes ja nende saamatuses valitseda,” lisas allikas.

Kuninganna Elizabeth II on seni üha mürgistemas Brexiti vaidlustes jäänud erapooletuks.

Suurbritannias räägitakse, et peaminister Boris Johnson ei astu tagasi, kui ta usaldushääletuse kaotab, millest võib alata üks suurimaid põhiseaduskriise.

Varikantsler John McDonnell pakkus välja, et Leiboristliku partei juht Jeremy Corbyn võiks minna kuningannale kinnitama, et erakond on valmis võimu endale võtma.

Suurbritannia poliitikud räägivad, et Kuninganna II sekretär ning peaministri nõunikud on pidanud pikki läbirääkimisi monarhi apoliitilise iseseisvuse teemal. Kuninglik pere ei taha end liiga palju Brexitiga segada, kuna see võiks kahjustada monarhia seisu Suurbritannias.

Buckinghami palee ei kommenteerinud teemat.