Kuni pooled hooldekodude töötajad keelduvad koroonavaktsiinist, eakaid mõjutavad lähedased

On ka neid hooldekodusid, kus on koroonaviirus juba laastamistööd teinud. Kui koroonat juba põetud, saab vaktsineerida alles poole aasta möödudes. Selline on näiteks Keila Hooldekodu, kus vaktsiinist lauskeeldujaid on 20%, kuid mitmed personali liikmed on viiruse läbi põdenud.

Laheda sotsiaalkeskuse esindaja Marika Dorbek vahendas, et nende töötajate seas on vaktsiini saanud 38% inimestest. "Otseselt keeldunud on aga vaid üks inimene, kes läbis hiljuti keemiaravi. Ülejäänud töötajad on seisukohal, et nad ei pea vaktsineerima esimeste seas. Seeasemel nad ootavad, kui vaktsiini tuleb rohkem turule ja siis vaktsineerivad."

On ka häid näiteid: Hageri hooldekodus on vaktsineeritud 92% töötajatest, Tootsi hooldekodus on vaktsineeritud 89%. Viljandimaa hoolekandekeskuses on vaktsineeritud 70% töötajatest, kuid keeldujate seas on neid, kes on kolleegide põhjal juba praegu ümber mõelnud. Mullu kevadel lukus olnud Saaremaal Kääpa Saare hooldekodus on vaktsineeritud 94% töötajatest. Koonga Hooldekodus oli töötajate seas vaktsiinist loobujaid vaid üks.

Eakad loobuvad vaktsiinist kõrge ea tõttu

Lõuna-Eesti hooldekodudes on vaktsiini saanud 52% elanikest. Hooldekodude juhatuse esindaja Ülo Tulik selgitas, et enne vaktsineerimiste algust võeti ühendust ka klientide lähedastega, kes aktiivselt oma sugulaste vaktsineerimise teemal arvamust avaldasid.

"Vaktsiinist keeldumist põhjendada alati ei osata, kuid enamasti on keeldujateks samad kliendid, kes iga-aastaselt ei soovi ka muid vaktsiine, näiteks gripivaktsiini. Mõned kliendid on välja toonud põhjusena, et nad on juba eakad ja ei näe vaktsineerimisel enam vajadust."