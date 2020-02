Kunagine poliitik Igor Gräzin hakkas vaimulikuks

"Vastab tõele," ütles Gäzin küsimusele lõpetamise kohta, kuid ta lisas, et jätkab diakonikutsele vaatamata ka Tallinna Ülikoolis õppejõuna. "Tänapäeval on nii, et suur osa kiriku inimestest on tegelikult põhitöökohaga kusagil mujal. Nii et sageli on kirikuõpetajad olnud pottsepad, veoautojuhid ja mis iganes," rääkis ta.

Gräzin rääkis, et teda ei määratud konkreetselt ühegi koguduse juurde, vaid jäeti Saarte praostkonda.

"Mulle on tehtud ettepanek vikaari kohale, mis tähendab seda, et oled seotud konkreetse praostkonnaga. Ja kuna vikaar on asetäitja, kui õpetajat ei ole, siis ta on seotud mitte ühe konkreetse kogukonnaga vaid kogu praostkonnaga," ütles Gräzin.

Saarte praostkond hõlmab Saaremaad, Hiiumaad, Muhu ja Ruhnu saart ning praost otsustab, kuhu vikaar peab teenima minema, selgitas Gräzin. "Ühesõnaga ma olen nagu praosti käsualune. Ja seda tähendabki see väljend vikaar," märkis ta.