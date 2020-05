Kümne riigi välisministrid: Teise maailmasõja lõpp ei toonud vabadust kogu Euroopale

Tähistades 2020. aastal 75 aasta möödumist Teise maailmasõja lõpust, avaldavad välisministrid austust ohvritele ja kõigile sõduritele, kes võitlesid selle nimel, et saavutada võit natsismi üle ja teha lõpp holokaustile.

Välisministrid rõhutasid, et kuigi 1945. aasta mais lõppes Teine Maailmasõda Euroopas natsirežiimi alistumisega, et toonud see vabadust kogu Euroopale. Kesk- ja ida Euroopa jäid ligi 50 aastaks kommunistlike režiimide võimu alla. Balti riigid okupeeriti ja annekteeriti ebaseaduslikult ning Nõukogude Liit tugevdas ülekaaluka sõjalise jõu, repressioonide ja ideoloogilise kontrolli abil raudset haaret teiste vangistatud riikide ümber.

Välisministrid märkisid, et mitmete aastakümnete jooksul ohverdasid paljud kesk- ja idaeurooplased vabaduse poole püüeldes oma elu ning miljonitelt võeti õigused ja põhivabadused, neid piinati ja asustati sunniviisiliselt ümber. Raudse eesriide taga olnud ühiskonnad püüdlesid meeleheitlikult demokraatia ja iseseisvuse poole. Nad lisasid, et 1956. aasta, Praha kevad, Harta 77, Solidaarsuse liikumine, Balti kett, 1989. aasta revolutsioonid ja Berliini müüri langemine olid meie piirkonna uuestisünnis sümboolse tähendusega.

„Selle avaldusega rõhutavad allakirjutanud riigid vajadust kaitsta ajaloofakte ning õiglust kõigile totalitaarsete režiimide ohvritele.” ütles välisminister Urmas Reinsalu. „On väga kahetsusväärne, et püütakse manipuleerida ajaloosündmustega, mis viisid Teise maailmasõja puhkemiseni ja sõja järel Euroopa lõhenemiseni.“

Avaldusega ühinenud välisministrid soovivad kogu rahvusvahelisele üldsusele meelde tuletada, et püsiv rahvusvaheline julgeolek, stabiilsus ja rahu nõuavad rahvusvahelise õiguse ja normide – kaasa arvatud kõigi riikide suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse – tõelist ja pidevat järgimist.

Omandanud Teise maailmasõja julmad õppetunnid, kutsuvad ministrid rahvusvahelist kogukonda üles seisma kindlalt vastu mõjusfääridele ja kinnitama kõigi suveräänsete riikide võrdsust.

Avalduse täistekst:

