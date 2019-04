Kümmekond tootjat piirab lisatud suhkru hulka oma toodetes

"Meie, jah, oma uute toodetega liigume selles suunas, et kas on vähem lisatud suhkruid või ei ole üldse lisatud suhkruid," kinnitas AS Largo juht Martin Raisma.

Kokkuleppega liitunud Largol näiteks on lisatud suhkruta mahlad ja smuutid ning tehakse ka madala suhkrusisaldusega mahlalimonaade.

Teine liituja, AS Tere on samuti juba suhkruid vähendanud.

"Tere portfellis on mitmeid selliseid tooteid, mis on juba turul olnud 20 ja pluss aastat ja nende toodete suhkru vähendamine on keeruline, sest inimesed on juba harjunud selle toote maitsega," tõdes Tere turundusjuht Kartin Tamm.

Sel aastal vähendas Tere toodetes üle 20 protsendi suhkrut.

Hea tahte leppega piiratakse toodetes lisatud suhkrute hulka 2020. aastaks kümme protsenti ning 2025. aastaks 15 protsenti võrreldes 2015. aastaga.

Üleskutse suhkru piiramiseks tegid maailma tervishoiuorganisatsioon (WHO) ja Euroopa Komisjon.