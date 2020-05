Kümmekond eestlast on Indias ikka veel lõksus ja paluvad abi. Välisministeerium: kes maksta ei jaksa, see koju ei saa

Kolmeks kuuks Indiasse lõksu jäänud eestlased on hirmul, nende rahad on otsakorral ja lähenev vihmaperiood sunnib neid turvalisemat majutust otsima. Strutšenko kirjeldab võikaid juhtumeid, kus inimesi on tänavatel omavoliliselt pekstud ja nende käeluid murtud või kuidas politsei vahistas viis kohalikku 11-16aastast last ning nõudis nende lunastamise eest 25 000 ruupiat, mis on ligi 300 eurot lapse kohta. “Meil on siin mitu Eesti peret väikeste lastega,” sõnab Strutšenko.

Kuigi viimasel ajal on tänavapilt rahulikum, siis koroonakriisi alguspäevil olid Strutšenko sõnul poed ja turud kinni ning süüa ei olnud. Kohalikud viskasid turistid välja ja politseinikud peksid bambuskeppidega tänavatelt toitu otsivad inimesed minema. Riigi lukustamise alguses ei osanud keegi ta sõnul ette näha, et kolmest päevast võib saada kolm kuud. “Riik andis vale informatsiooni toimuva kohta. Kui suleti kõik lennujaamad, muutusid ka kõik plaanid,” heidab Strutšenko valgust praeguseni veninud kriisi algusele Indias.

“Kõigil hakkavad rahalised vahendid otsakorrale jõudma. Pole lende Eestisse ega selgust, millal ja kas nad võiksid alata. Kirjutasime ja võtsime ühendust Eesti Suursaatkonnaga Indias, Delhis, aga mingit reaalset abi või toetust ei järgnenud. Konsul piirdus oma kohustustes lihtsalt eneseabi soovitustega,” ütleb Strutšenko, et abipalve välisministeeriumile on neid kodumaale tagasi aidata.

Kes maksta ei jaksa, see koju ei saa

Välisministeerium vastas mehele, et kõikide abivajajatega Indias on toimunud saatkonna poolt tihe suhtlus. “Abivajajatele on pakutud võimalusi kasutada Euroopa Liidu riikide saatkondade poolt korraldatud erilende, mida paljud on teinud, kuid millest osad Teie kirjas nimetatud isikud on samas kahjuks korduvalt loobunud,” tõdes välisministeeriumi konsulaarosakond oma vastuses.

“Praegusel hetkel teeb jätkuvalt lende firma KLM, kuhu äsja on soetanud piletid mitmeid eestlased,” selgitab välisministeeriumi avalike suhete osakonna peadirektor Inga Bowden. Tuleb vaid minna rongiga Mumbaisse ja sealt lennata Amsterdami, kust omakorda saab Eestisse. Seda infot on välisministeerium Bowdeni sõnul jaganud eestlastele ka Facebooki grupis “Goa uudised”.