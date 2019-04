Kümme aastat arendatud ning miljon eurot neelanud infosüsteemi ei kasuta peaaegu ükski ametnik

Projekti on paigutatud 967 450 eurot, aga reaalselt pole see tööle hakanud ning selles on jätkuvalt puudujääke.

Infosüsteemi arendamisel oli üllas plaan - koondada kokku planeeringute kooskõlastamine, kirjavahetus ning võimaldada avalikult võrrelda erinevaid planeeringu kaardikihte. Nii pole see aga läinud ning omavaheline asjaajamine käib jätkuvalt ajakulukate e-kirjadega, mis pole ka avalikkusele läbipaistvad.

ERR-ile kommenteeris rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja asetäitja Tiit Oidjärv, et süsteem on keeruline, kuid tõdes samas, et haldusmenetlus ongi keeruline ning sestap ei saa ka infosüsteemi kuigivõrd lihtsamaks muuta.

Seejuures kasutatakse paralleelselt riikliku süsteemiga turul olemasolevaid rakendusi - näiteks tasub vaatata Tartu kaardirakendust. Samal ajal on riigil välja arendamisel merealade planeering, mis võiks justkui olla RPIS-s, aga on turupõhises süsteemis.

