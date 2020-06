Kultuuriminister palus Estonia teatri juhi ahistamissüüdistute tõttu nõukogu kokku kutsuda

Lukas ütles, et kuulis Estonia teatri endiste ja praeguste töötajate süüdistustest, et Mäe on neid alandanud ja ahistanud, täna esimest korda. “Ühtegi süüdistust ei ole varem kuulnud,” kinnitas Lukas Delfile.

“Lugesin seda (Eesti Ekspressi artiklilt — toim) mõni aeg tagasi ja palusin kantsleril Estonia teatri nõukogu esimehe Arne Mikuga kohe ühendust võtta ja võimalikult kiiresti nõukogu istung kokku kutsuda, et saaks selles materjalis selgust,” rääkis Lukas.

Ta märkis, et ministrina on see samm kõige kiirem. “Estonia teater on avalik-õiguslik juriidiline isik ja nõukogu kaudu need asjad käivadki. Ministri allkiri on nõrgem kui nõukogu, märkis Lukas.

Lukas sõnas, et nõukogu on siinkohal institutsioon, mis peab astuma järgnevad sammud. “Ma praegu ei tahaks spekuleerida. Seal on väga palju isiklikku nende inimeste suhtes, kes on Aivar Mäega niisugustel puhkudel enda sõnutsi kontaktis olnud. Samuti puudutab see otseselt Aivar Mäed. See on kõigile osapooltele isiklik ja enne, kui ma olen selgust saanud ja nõukogu on oma seisukoha võtnud, ei oska ma midagi lisada,” lausus Lukas.

Tänane Eesti Ekspress kirjutas, et kümmekond endist ja praegust töötajat väidavad, et Estonia teatri juht Aivar Mäe (60) on aastaid naiskolleege alandanud, teinud kohatuid seksuaalseid kommentaare ning käperdama kippunud.