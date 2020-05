Kultuuriminister ERR-i suunalisest kriitikas: mul pole kombeks lusikat pooleks murda, kui puder ei maitse

Kultuuriminister Tõnis Lukase hinnangul ei olegi küsimus ajakirjanike maailmavaates, vaid hoopis selles, et kuna ERR-i sõltumatust jälgitakse hoolikamalt kui teiste meediakanalite oma, on sealsetel ajakirjanikel tõesti kalduvus eriti võimu esindajate kallal keelt teritada, et oma sõltumatust veel ekstra rõhutada. “See on juba rohkem psühholoogia kui politoloogia. Ja seda mõlemalt poolt."