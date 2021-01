Kultuuriloolane Loone Ots liitub Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga

Loone Ots ütles, et otsustas tulla poliitikasse ja liituda rahvuskonservatiividega, et kaitsta Eestit kui eestlase suurimat väärtust.

"Eesti keele ja mineviku uurijana olen seni tegutsenud kultuuripõllul. Tundub aga, et sellest jääb väheks. Kui uus põlvkond suhtleb inglise-eesti segakeeles ega tea, kes oli Kuperjanov, on aeg muuta asju mitte teatri või kooli, vaid riigi tasandil," ütles Ots. Ta lisas, et poliitikasse astumise otsustas hetk, kus Reformerakond tuli välja Eesti mainet kahjustavate poliitiliste naljadega Venemaaga ühinemise küsimuses. "Eesti iseseisvus ei ole naljaasi."

Ots tahab panustada EKRE töösse eeskätt noorte isamaalise kasvatuse suunal. "Tahan, et Eesti jääks Eestiks. Me ei tohi laguneda üleilmse massikultuuri laines. Meie lapsed peavad jääma eestlasteks ja olema uhked Eesti üle."

Loone Ots on lõpetanud Tartu ülikooli eesti filoloogina ja kaitsnud sealsamas filosoofiadoktori kraadi eesti kultuuri õpetamise kohta. Ta õpetanud ja uurinud eesti ning Baltimaade kultuurilugu nii Tartu kui ka Tallinna ülikoolis, uurinud Eesti koolikeskkonda ja olnud välisülikoolide külalislektor. Ta on kirjutanud näidendeid ning avaldanud aimeteoseid ja lasteraamatuid, enamasti eesti kultuuriloo teemadel.

Loone Ots on Eesti Säästva Arengu Komisjoni, Eesti Kirjanike Liidu, Eesti Keeletoimetajate Liidu, Lastekaitse Liidu, Jaan Tõnissoni Seltsi ja Eesti Sõjaväemuusika Sõprade Seltsi liige, Jaan Tõnissoni Seltsi asutajaliige ja Tartu Richard Wagneri Seltsi asutaja ning endine esimees. Aastail 2012–2018 oli ta Lastekaitse Liidu president.