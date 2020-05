Kultuurikomisjon arutas teaduse rahastamisega seotud kollektiivset pöördumist

Kultuurikomisjoni esimehe Aadu Musta hinnangul on oluline probleemi võimalikult selge määratlemine. "Pöördumise aluseks on algatajate sõnul mure humanitaarteaduste ja Eesti-uuringute, samas ka kogu teaduse pärast. Komisjoni jaoks on aga lahendusteni jõudmisel oluline rõhuasetus, kas hakkame menetlema kitsamat valdkonda või räägime Eesti teadusest üldiselt," rääkis Must.

Komisjoni aseesimees Heidy Purga tõstatas küsimuse uurimistoetuste jagunemisest. "Viimased ebakõlad tekkisid tänavuste teaduse projektirahade jaotamisel, mil proportsioonid soosisid tehnika- ja loodusteaduste valdkondasid. Tekib küsimus, mida on vahepeal rahade jaotamise süsteemi muutmiseks ning ebaproportsionaalsuse vähendamiseks ette võetud," rääkis ta.

Pöördumise algatajate hinnangul tuleks suurendada teadusrahastust ning luua meetmed Eesti-uuringute laiapõhjaliseks ja stabiilseks rahastamiseks. Samuti peetakse oluliseks eesti keele ja kultuuri järjepidevusele suunatud teadus- ja arendustegevuse rahastamise suurendamist ning teaduse rahastamisskeemi ja baasraha arvestamise põhimõtete ülevaatamist nii, et need toetaksid rohkem teaduse laiapõhjalisust ja Eesti suunal tehtavat teadustööd.

Istungil osalesid Eesti Keele Instituudi, Eesti Kirjandusmuuseumi, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse, Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Kunstiakadeemia ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad.

Kultuurikomisjon analüüsib istungil väljatoodut, küsib arvamusi teadusvaldkonna teistelt osapooltelt ning kujundab oma seisukoha hiljemalt septembri alguseks.